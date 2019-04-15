Сердючка едет на Евровидение-2019
15 апреля, 2019, 20:51
Украинский артист Андрей Данилко в своем сценическом образе Верки Сердючки выступит на конкурсе "Евровидение" в Израиле
Об этом сообщается на сайте Евровидения.
"Верка Сердючка таки поедет и выступит на Евровидении-2019 в Тель-Авиве. Но не как конкурсантка, а в качестве приглашенной звезды", - говорится в сообщении.
Сердючка будет исполнять песню "Тоу", с которой в прошлом году победила на этом музыкальном конкурсе израильтянка Нетта Барзилай.
В этом году Украина не будет участвовать в Евровидении, поскольку победительница национального отбора Maruv не пришла к согласию с Национальной общественной телерадиокомпанией.
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