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Сердючка едет на Евровидение-2019

Украинский артист Андрей Данилко в своем сценическом образе Верки Сердючки выступит на конкурсе "Евровидение" в Израиле

Об этом сообщается на сайте Евровидения.

"Верка Сердючка таки поедет и выступит на Евровидении-2019 в Тель-Авиве. Но не как конкурсантка, а в качестве приглашенной звезды", - говорится в сообщении.

Сердючка  будет исполнять песню "Тоу", с которой в прошлом году победила на этом музыкальном конкурсе израильтянка Нетта Барзилай.

В этом году Украина не будет участвовать в Евровидении, поскольку победительница национального отбора Maruv не пришла к согласию с Национальной общественной телерадиокомпанией.

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