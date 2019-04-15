Сельским почтальонам предлагали повышение зарплаты в пять раз, они отказались, - Омелян

15 апреля, 2019, 17:21

Почтальонам сельских отделений Укрпочты предлагалось повышение заработных плат в три-пять раз при работе полную рабочую неделю, однако они отказались

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Радио НВ.

"Тоже интересная ситуация, когда мы общаемся с почтальонами из сельских отделений, говорим "давайте мы вам увеличим зарплату в три раза или в пять раз, но вы работаете полную рабочую неделю", они говорят: "Нет, я хочу иметь тысячу или две тысячи гривень и работать день в неделю, у меня есть свое хозяйство, корова, куры, за ними надо смотреть, и меня все устраивает так, как есть", - рассказал он.

По словам Омеляна, работа в сельских почтовых отделениях часто выступает в качестве подработки, поэтому сеть Укрпочты в селах важна.