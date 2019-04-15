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С июля автомобили в Украине можно будет оставлять на "перехватывающих" стоянках: вступает в силу новая норма


фото: s-kuranty
С 1 июля в Украине вступит в силу изменение в Государственные строительные нормы, что позволит обустраивать в больших городах перехватывающие автостоянки

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook .

"Для решения проблем с пробками и нехваткой парковок в больших городах - # якисназмина №520, которое вступает в действие уже с 1 июля", - отметил Парцхаладзе.

По его словам, сегодня практика организации перехватывающих автостоянок очень распространена в Европе и других странах. Это значительно облегчает движение транспорта в больших городах и разгружает центральные районы от избыточного количества автомобилей, уменьшая проблемы с парковками и пробками на дорогах.

Теперь создание таких стоянок нормировано и в Украине. Это будет способствовать уменьшению заторов на дорогах, решению проблем с их парковкой, улучшению экологии в городе; налаживанию транспортного движения в центральных районах городов.

Владелец авто перед заездом в центральную часть города может оставить свой автомобиль на такой парковке и воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до места назначения.

Перехватывающие автостоянки будут размещаться вблизи железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метро, остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта, расположенного на подъезде к центральной части города.

Минимальное расстояние до указанных объектов должно составлять 150 м.

До 50% машиномест на перехватывающих автостоянках должны предусматриваться для длительного хранения авто (в течение дня), до 25% машиномест - для кратковременного хранения (на несколько часов), объяснил Парцхаладзе.

 

 

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