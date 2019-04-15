S & P дало прогноз по курсу гривни и подтвердило кредитные рейтинги Украины

15 апреля, 2019, 15:44

Рейтинговое агентство S & P подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины, а также спрогнозировало курс гривни

Рейтинг страны по национальной шкале - uaBBB, говорится в сообщении агентства.

"Стабильный прогноз отражает наши ожидания, что Украина в целом выполнит условия соглашения стенд-бай с МВФ на сумму $3,9 млрд, возможно, с некоторыми задержками. Это соглашение поможет закрепить макроэкономическую политику на период президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году. Кроме того, мы также ожидаем, что Украина сохранит доступ как к внутренним, так и к международным рынкам капитала, что позволит ей погашать коммерческие долги в течение 2019 г.", - отметили в S & P.

В агентстве отметили, что действующая программа сотрудничества заканчивается в октябре. Новому президенту и правительству необходимо будет договориться о новом соглашении. Оно может включать более жесткую программу реформ.

К концу 2019 г. курс гривни составит 28,6 грн/$, к концу следующего года национальная валюта Украины подешевеет до 29,5 грн / $, до 2021 - до 30 грн / $, до 2022 - до 30,5 грн / $.

Также согласно прогнозам S & P, реальный ВВП Украины в текущем году вырастет на 2,5%, в 2020 году - на 2,8%, а в 2021 и 2022 годах рост составит по 3%.

Показатель инфляции составит 8,1% в 2019 году, 7,5% - в 2020, 7% - в 2021, 6% - в 2022 году.

При этом в агентстве объяснили, что из-за низкого уровня дохода происходит высокая миграция из страны.

В частности, количество украинцев, работающих в Польше, в 2018 году выросла более чем на 40% - до 1,7 млн человек.

По оценкам S & P, для ускорения роста Украины нужно больше инвестиций, которые в прошлом году составили всего 19% ВВП при докризисном показателе в 30% в 2007 году.