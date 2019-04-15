S & P дало прогноз по курсу гривни и подтвердило кредитные рейтинги Украины
Рейтинг страны по национальной шкале - uaBBB, говорится в сообщении агентства.
"Стабильный прогноз отражает наши ожидания, что Украина в целом выполнит условия соглашения стенд-бай с МВФ на сумму $3,9 млрд, возможно, с некоторыми задержками. Это соглашение поможет закрепить макроэкономическую политику на период президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году. Кроме того, мы также ожидаем, что Украина сохранит доступ как к внутренним, так и к международным рынкам капитала, что позволит ей погашать коммерческие долги в течение 2019 г.", - отметили в S & P.
В агентстве отметили, что действующая программа сотрудничества заканчивается в октябре. Новому президенту и правительству необходимо будет договориться о новом соглашении. Оно может включать более жесткую программу реформ.
К концу 2019 г. курс гривни составит 28,6 грн/$, к концу следующего года национальная валюта Украины подешевеет до 29,5 грн / $, до 2021 - до 30 грн / $, до 2022 - до 30,5 грн / $.
Также согласно прогнозам S & P, реальный ВВП Украины в текущем году вырастет на 2,5%, в 2020 году - на 2,8%, а в 2021 и 2022 годах рост составит по 3%.
Показатель инфляции составит 8,1% в 2019 году, 7,5% - в 2020, 7% - в 2021, 6% - в 2022 году.
При этом в агентстве объяснили, что из-за низкого уровня дохода происходит высокая миграция из страны.
В частности, количество украинцев, работающих в Польше, в 2018 году выросла более чем на 40% - до 1,7 млн человек.
По оценкам S & P, для ускорения роста Украины нужно больше инвестиций, которые в прошлом году составили всего 19% ВВП при докризисном показателе в 30% в 2007 году.
- Напомним, аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривни снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривни за доллар.
- Международный валютный фонд рассчитывает на ослабление среднегодового курса гривни к 28,681 грн / $ 1 в 2019 году и 29,958 грн / $ 1 в 2020 году.
- А международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс национальной валюты Украины в 2019 году девальвирует до уровня 28,86 гривни за доллар.
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