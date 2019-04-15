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"We Only Have Tonight" - новый хит от резидентов KISS FM

DJ-дуэт Mordax Bastards (Олег Стариченко и Илья Прилуцкий) вместе с DJ и саунд продюсером Get Better (Александр Бертман) написали новый трек. Песня "We Only Have Tonight" вышла в сотрудничестве и с вокальной партией известного певца из Нью-Йорка Jeremy Carr

Релиз трека запланирован 12 апреля на Швейцарском лейбле первой величины Sirup Music, владельцем которого является ди-джей и музыкант с мировым именем EDX.

Авторы произведения уже имеют много достижений в музыкальной сфере. Mordax Bastards - резиденты радио KISS FM и La Radio Plus, топовый проект Украины. Их песни и ремиксы всегда пользуются большой популярностью и получают награды и премии. Работы Get Better постоянно входят в TOP 100 Shazam, а сам музыкант может смело похвастаться релизом на всемирно известном лейбле Warner Music и миллионами просмотров на YouTube. Jeremy Carr имеет множество музыкальных наград и является автором десятка хитов со звездами мирового значения - Avicci, DJ Antoine, Kato, Austin Leads.

Они отмечают, что новая песня "We Only Have Tonight" имеет глубокий смысл, а на ее создание потратили больше года. В композиции речь идет о том, что надо ценить сегодня, но всегда думать о будущем и не тратить время зря. Все эмоции, вложенные в композицию, были пережиты авторами и несут легкое и в то же время драйвовое музыкальное настроение.

Послушать и оценить композицию можно здесь:

https://SirupMusic.lnk.to/ WeOnlyHaveTonight

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