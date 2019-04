"We Only Have Tonight" - новый хит от резидентов KISS FM

15 апреля, 2019, 11:44

DJ-дуэт Mordax Bastards (Олег Стариченко и Илья Прилуцкий) вместе с DJ и саунд продюсером Get Better (Александр Бертман) написали новый трек. Песня "We Only Have Tonight" вышла в сотрудничестве и с вокальной партией известного певца из Нью-Йорка Jeremy Carr