"We Only Have Tonight" - новый хит от резидентов KISS FM
Релиз трека запланирован 12 апреля на Швейцарском лейбле первой величины Sirup Music, владельцем которого является ди-джей и музыкант с мировым именем EDX.
Авторы произведения уже имеют много достижений в музыкальной сфере. Mordax Bastards - резиденты радио KISS FM и La Radio Plus, топовый проект Украины. Их песни и ремиксы всегда пользуются большой популярностью и получают награды и премии. Работы Get Better постоянно входят в TOP 100 Shazam, а сам музыкант может смело похвастаться релизом на всемирно известном лейбле Warner Music и миллионами просмотров на YouTube. Jeremy Carr имеет множество музыкальных наград и является автором десятка хитов со звездами мирового значения - Avicci, DJ Antoine, Kato, Austin Leads.
Они отмечают, что новая песня "We Only Have Tonight" имеет глубокий смысл, а на ее создание потратили больше года. В композиции речь идет о том, что надо ценить сегодня, но всегда думать о будущем и не тратить время зря. Все эмоции, вложенные в композицию, были пережиты авторами и несут легкое и в то же время драйвовое музыкальное настроение.
Послушать и оценить композицию можно здесь:
https://SirupMusic.lnk.to/ WeOnlyHaveTonight
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-