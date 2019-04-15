15 апреля, 2019, 12:40

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время встречи с представителями бизнеса.

"В переговорах о транше МВФ, грабительской организации, с помощью которой Запад эксплуатирует страны третьего мира, от нас требуют 3% взятки. Примерно так, - ну возможно, я немного и преувеличил, сути это меняет - выглядит МВФ в сериале "Слуга народа" и в глазах президента Голобородько ", - говорит Порошенко.

Антизападная риторика, как известно, является частью гибридной войны РФ против Украины, отмечает Порошенко.

Также президент выразил непонимание мысли о МВФ со стороны реального кандидата в президенты Зеленского:

"Он - словно уравнение, в котором одни неизвестны. Его кампания подобна немому кино. Актер живо движется, но не произносит слов ", - отметил Порошенко.