"Ужаснулся": Порошенко посмеялся над политикой президента Голобородько в сериале "Слуга народа"
Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время встречи с представителями бизнеса.
"В переговорах о транше МВФ, грабительской организации, с помощью которой Запад эксплуатирует страны третьего мира, от нас требуют 3% взятки. Примерно так, - ну возможно, я немного и преувеличил, сути это меняет - выглядит МВФ в сериале "Слуга народа" и в глазах президента Голобородько ", - говорит Порошенко.
Антизападная риторика, как известно, является частью гибридной войны РФ против Украины, отмечает Порошенко.
Также президент выразил непонимание мысли о МВФ со стороны реального кандидата в президенты Зеленского:
"Он - словно уравнение, в котором одни неизвестны. Его кампания подобна немому кино. Актер живо движется, но не произносит слов ", - отметил Порошенко.
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