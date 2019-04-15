//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Ужаснулся": Порошенко посмеялся над политикой президента Голобородько в сериале "Слуга народа"


фото: president.gov.ua
В сериале "Слуга народа", где главную роль исполнил кандидат в президенты Владимир Зеленский , действующий президент увидел антизападную риторику

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время встречи с представителями бизнеса.

"В переговорах о транше МВФ, грабительской организации, с помощью которой Запад эксплуатирует страны третьего мира, от нас требуют 3% взятки. Примерно так, - ну возможно, я немного и преувеличил, сути это меняет - выглядит МВФ в сериале "Слуга народа" и в глазах президента Голобородько ", - говорит Порошенко.

Антизападная риторика, как известно, является частью гибридной войны РФ против Украины, отмечает Порошенко.

Также президент выразил непонимание мысли о МВФ со стороны реального кандидата в президенты Зеленского:

"Он - словно уравнение, в котором одни неизвестны. Его кампания подобна немому кино. Актер живо движется, но не произносит слов ", - отметил Порошенко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

15 апреля, 2019 понедельник

14 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать