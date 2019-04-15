"Россия - агрессор", - украинский футболист выразил отношение к России
15 апреля, 2019, 15:14
Украинский нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола заявил, что не примет предложение от российского клуба, если таковое поступит
Слова футболиста передает Sport24 .
"Где я был во время событий на Майдане в 2014-м? Я прилетел сразу после расстрела ребят снайперами. Буквально через несколько дней. У меня был билет, мы с мамой все это смотрели, и она говорила: "Куда ты едешь?" Страшно . Никто не понимал, что происходит. На тот момент я осознавал, что стране нужны перемены. То, как все происходило потом, уже другая тема. Жаль, что все так получилось. Что идет война, умирают люди. Я против войны и конфликтов вообще . Все темы сводятся к этому конфликту. Все время. Для нас, украинцев, Россия - агрессор, и мы не можем об этом не говорить", - сказал Эсеола.
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