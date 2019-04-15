"Куда убежишь после победы Зеленского?": Ирина Геращенко получает провокационные SMS
15 апреля, 2019, 14:39
Заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко получает на телефон и электронную почту провокационные SMS относительно Владимира Зеленского и его участия в президентских выборах
Об этом Ирина Геращенко написала в Facebook.
"Вот такие, еще и худшие угрозы регулярно получаю на телефон и почту. Отношусь к ним творчески, в МВД не жалуюсь. Не испугана. Еще не такие и не так пугали, и при Януковиче, и боевики. Никому не позволю шантажировать себя за мои политические взгляды и позицию", - отметила Геращенко.
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