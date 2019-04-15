//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Куда убежишь после победы Зеленского?": Ирина Геращенко получает провокационные SMS


фото: facebook
Заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко получает на телефон и электронную почту провокационные SMS относительно Владимира Зеленского и его участия в президентских выборах

Об этом Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Вот такие, еще и худшие угрозы регулярно получаю на телефон и почту. Отношусь к ним творчески, в МВД не жалуюсь. Не испугана. Еще не такие и не так пугали, и при Януковиче, и боевики. Никому не позволю шантажировать себя за мои политические взгляды и позицию", - отметила Геращенко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

15 апреля, 2019 понедельник

14 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать