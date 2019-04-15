"Куда убежишь после победы Зеленского?": Ирина Геращенко получает провокационные SMS

15 апреля, 2019, 14:39

Заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко получает на телефон и электронную почту провокационные SMS относительно Владимира Зеленского и его участия в президентских выборах

Об этом Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Вот такие, еще и худшие угрозы регулярно получаю на телефон и почту. Отношусь к ним творчески, в МВД не жалуюсь. Не испугана. Еще не такие и не так пугали, и при Януковиче, и боевики. Никому не позволю шантажировать себя за мои политические взгляды и позицию", - отметила Геращенко.