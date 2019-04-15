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"Это благословение": самый богатый человек Китая призвал работать по 12 часов 6 дней в неделю


фото: REUTERS
Основатель Alibaba Group Джек Ма обратился к работникам с речью, которая поощряет внеурочную работу

Расшифровку его выступления приводит издание Reuters.

"Лично я считаю, что возможность работать в формате 996 (с девяти утра до девяти вечера, шесть дней в неделю) - это благословение", - пояснил Ма.

"У многих людей и компаний нет такой возможности. Если вы не работаете в таком режиме, пока молодые, когда вы вообще сможете так поработать? "- спрашивает он.

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В этом мире все хотят добиться успеха, обеспечить себе хорошую жизнь, заслужить уважение. Но позвольте спросить, если вы не будет прилагать больше усилий, чем другие, то как вы достигнете желаемого?", - продолжает основатель Alibaba.

По словам Ма, вернувшись в прошлое, не стал бы ничего менять, а период работы по 12 часов считает лучшим временем в своей жизни. Остальную часть его речи цитирует издание South China Morning Post. В ней Ма говорит:

"Нам не нужны те, кто рассчитывает на комфортный восьмичасовой график".

Заявление миллиардера быстро спровоцировало негативную реакцию в соцсетях.

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