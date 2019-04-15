ПСЖ пропустил 5 мячей впервые за 19 лет
15 апреля, 2019, 09:23
В матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ масштабно уступил "Лиллю" и установил многолетний рекорд по пропущенным мячам
Об этом сообщает iSport.
Последний раз ПСЖ так крупно проигрывал в домашнем матче 2000 года. После прихода в клуб Qatar Sports Investments (с 2011-го) это поражение стало крупнейшей в чемпионате Франции для ПСЖ.
Однако эта неудача, скорее всего, не создаст проблем парижанам в борьбе за титул чемпиона Франции, ведь отрыв от "Лилля" достаточно большой (17 очок).
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