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ПСЖ пропустил 5 мячей впервые за 19 лет


фото: webinfo
В матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ масштабно уступил "Лиллю" и установил многолетний рекорд по пропущенным мячам

Об этом сообщает iSport.

Последний раз ПСЖ так крупно проигрывал в домашнем матче 2000 года. После прихода в клуб Qatar Sports Investments (с 2011-го) это поражение стало крупнейшей в чемпионате Франции для ПСЖ.

Однако эта неудача, скорее всего, не создаст проблем парижанам в борьбе за титул чемпиона Франции, ведь отрыв от "Лилля" достаточно большой (17 очок).

  • Французский ПСЖ готов предложить бешеную зарплату голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду де Хеа.
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