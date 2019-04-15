Представители стран ЕС в РФ придут на "суд" над военнопленными моряками, - Денисова

15 апреля, 2019, 15:16

Представители европейских государств, которые находятся в РФ, будут присутствовать на судебных заседаниях о продлении ареста украинским военнопленным морякам

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова написала в Facebook.

Денисова рассказала, что в Москве встретилась с послом ЕС в Российской Федерации Маркусом Эдерером.

"Маркус Эдерер заверил меня, что представители европейских государств, которые находятся в РФ, будут присутствовать на судебных заседаниях", - отметила она.

Российское следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей пленным украинским морякам до 26 июля 2019 года. Срок следствия по делу продлен до 25 августа 2019 г.

Напомним, Людмила Денисова прибыла в Москву для участия в "судебных заседаниях" в отношении военнопленных моряков.

В посольстве Украины в Москве она встретилась с родственниками военнопленных.