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Представители стран ЕС в РФ придут на "суд" над военнопленными моряками, - Денисова


фото: REUTERS
Представители европейских государств, которые находятся в РФ, будут присутствовать на судебных заседаниях о продлении ареста украинским военнопленным морякам

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова написала в Facebook.

Денисова рассказала, что в Москве встретилась с послом ЕС в Российской Федерации Маркусом Эдерером.

"Маркус Эдерер заверил меня, что представители европейских государств, которые находятся в РФ, будут присутствовать на судебных заседаниях", - отметила она.

Российское следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей пленным украинским морякам до 26 июля 2019 года. Срок следствия по делу продлен до 25 августа 2019 г.

Напомним, Людмила Денисова прибыла в Москву для участия в "судебных заседаниях" в отношении военнопленных моряков.

В посольстве Украины в Москве она встретилась с родственниками военнопленных.

 

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