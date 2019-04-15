Пожар в Нотр-Дам де Пари: возгорание возникло в месте реставрации, - СМИ
15 апреля, 2019, 22:11
Пожар в Соборе Парижской богородицы возник на крыше, где проводились реставрационные работы
Об этом сообщает "Громадское" .
Информации о пострадавших пока нет.
По данным Reuters , пламя быстро охватило всю крышу и уничтожило шпиль, который в итоге упал. По словам свидетеля Яцека Полторака, который наблюдал за пожаром с 5-го этажа, фактически огонь уничтожил всю крышу.
Представитель МВД страны Лоран Нуньес заявил, что причины возгорания определять еще рано.
- Напомним, 15 апреля собор Парижской Богоматери охватил пожар .
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-