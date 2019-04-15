Пожар в Нотр-Дам де Пари: возгорание возникло в месте реставрации, - СМИ

15 апреля, 2019, 22:11

Пожар в Соборе Парижской богородицы возник на крыше, где проводились реставрационные работы

Об этом сообщает "Громадское" .

Информации о пострадавших пока нет.

По данным Reuters , пламя быстро охватило всю крышу и уничтожило шпиль, который в итоге упал. По словам свидетеля Яцека Полторака, который наблюдал за пожаром с 5-го этажа, фактически огонь уничтожил всю крышу.

Представитель МВД страны Лоран Нуньес заявил, что причины возгорания определять еще рано.