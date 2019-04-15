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Порошенко в Viber обратился к Зеленскому с просьбой "не пытаться пересидеть"


фото: macdigger
Действующий президент Петр Порошенко обратился к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому с просьбой не скрываться от избирателей

Соответствующее обращение Порошенко опубликовал в своем Viber.

"Господин Зеленский, пытаться пересидеть - это нечестно по отношению к избирателям. Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, ваше видение внешнеполитического направления развития Украины", - отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил Порошенко не бегать за ним "по всем каналам и не сдавать всем анализы".

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