Полиция взялась за дело о массовом отравлении детей в Черкассах
15 апреля, 2019, 18:27
Полиция возбудила уголовное дело по факту массового отравления 75 детей в Черкассах
Об этом заявил пресс-секретарь полиции Черкасс Дмитрий Грищенко, сообщает "Громадское" .
По версии правоохранителей, виновниками инцидента могут быть старшеклассники этой школы.
"Это все выяснять в рамках следствия. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 196 (хулиганство)", - отметил представитель полиции.
- Ранище сообщалось, что 75 учеников школы №1 в Черкассах отравились неизвестным веществом.
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