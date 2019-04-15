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Полиция взялась за дело о массовом отравлении детей в Черкассах


фото: dsns.gov.ua
Полиция возбудила уголовное дело по факту массового отравления 75 детей в Черкассах

Об этом заявил пресс-секретарь полиции Черкасс Дмитрий Грищенко, сообщает "Громадское" .

По версии правоохранителей, виновниками инцидента могут быть старшеклассники этой школы.

"Это все выяснять в рамках следствия. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 196 (хулиганство)", - отметил представитель полиции.

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