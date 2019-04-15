Полицейские будут работать в "предвыборном" усиленном режиме

15 апреля, 2019, 16:04

Оперативный штаб и все подразделения МВД переходят на усиленный вариант работы с 16 апреля из-за голосования на президентских выборах 21 апреля

Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"С завтрашнего дня оперативный штаб под руководством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового переходит на усиленный вариант службы", - сказал советник министра внутренних дел Владимир Филенко.

Он также сказал, что на усиленный режим работы переходят все структурные подразделения, координационные штабы, в каждом регионе также переходят на усиленный вариант несения службы.

"У нас достаточно сил для того, чтобы обеспечить общественный порядок и в день голосования, и до дня голосования", - сказал Филенко.

В то же время советник министра внутренних дел Иван Стойко сказал, что полиция возьмет под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии.

"Мы готовы к перевозке бюллетеней на участковые избирательные комиссии, которые начнутся через несколько дней. Уже в четверг-пятницу они должны быть доставлены. Полиция, другие службы возьмут под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии. Так же в обратном направлении эти протоколы будут доставлены в окружные избирательные комиссии согласно тем маршрутам, которые нами разработаны. Будет работать не меньше сил и средств, как было во время первого тура выборов ", - сказал Стойко.

Напомним, что второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.