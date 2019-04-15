Оккупанты планируют очередную мобилизацию в "Л/ДНР"
15 апреля, 2019, 14:27
Российское оккупационное командование планирует скрыто провести очередную мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Отмечается, что мобилизация будет под видом командно-штабных учений по "территориальной обороне".
В частности, в течение 15-23 апреля запланировано развертывание "мобилизационными департаментами Л/ДНР" штабов территориальной обороны.
Кроме того, 15-17 апреля пройдут учения по гражданской обороне с привлечением всех "республиканских силовых структур".
При этом, в ходе этих учений введут усиленный административно-полицейский режим. Например, "правоохранительным органам" предоставят дополнительные полномочия по розыску и задержанию граждан, избегающих призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск.
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