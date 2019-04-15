Новый арендатор кинотеатра "Киев" заплатит в бюджет столицы в 45 раз больше предыдущего, - КГГА
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что поступления в бюджет столицы от аренды помещения увеличатся в 45 раз. Предыдущий арендатор платил 47 тыс. грн/мес. за аренду помещения кинотеатра.
Срок действия договора аренду составляет 10 лет, в течение этого срока КГГА не будет принимать решение о приватизации этого объекта. Если ООО "Синема-Центр» не будет выполнять условия договора, вопрос будет решаться в судебном порядке.
Кинотеатр должен продолжить свою работу в формате фестивального центра столицы, сотрудничая с крупнейшими международными кинофестивалями, в том числе КМКФ "Молодость", DocuDays, КРОК, Одесский международный кинофестиваль и другими.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко отмечал , что кинотеатр "Киев" будет работать исключительно по профилю - как кинотеатр
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