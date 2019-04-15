Нацсовет: "Прямой" и "5 канал" - самые большие нарушители избирательного законодательства в эфире

15 апреля, 2019, 18:29

Рабочая группа Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрела результаты мониторинга нарушений избирательного законодательства, проведенного в марте

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Нарушения связаны с обнародованием результатов опроса общественного мнения, говорится в сообщении.

Отмечается, что несоблюдение требований ч.2 ст. 566 закона "О выборах президента Украины" замечено в эфире таких телеканалов: "UA: Первый Digital" - 2 случая, "1 + 1" - 1 случай, "Прямой" - 12 случаев, "NewsOne" - 2 случая, «ZIK» - 5, "4 канал" - 2 случая, "Макси-ТВ" - 1.

Отмечается, что зафиксировано размещение агитационных материалов в выпусках новостей и информационных передачах, что запрещено согласно пункту 10 статьи 64 ЗУ "О выборах президента Украины", в котором, кроме того, отмечено, что политическая реклама должна быть отделена от других материалов и обозначена как таковая. Такое нарушение было зафиксировано в эфирах телеканалов "Интер", "Украина", "ICTV", "5 канал", "Прямой", "ОБОЗ tv".

Мониторинг Нацсовета также зафиксировал наличие очевидной поддержки некоторыми СМИ отдельных кандидатов и несбалансированность при освещении комментариев всех кандидатов на пост президента Украины по поводу событий, связанных с выборами, отмечает пресс-служба.

Согласно данным Нацсовета, на "Интере" передачи о Юрия Бойко зафиксированы общим хронометражем более одного часа; на телеканале "Украина" 44 мин были посвящены Александру Вилкулу и 41 мин. - Олег Ляшко.

На "5 канале" с 13 по 19 марта были зафиксированы материалы с исключительно положительной оценкой деятельности президента Порошенко, при этом в целом на канале распределение эфирного времени для освещения деятельности кандидатов было непропорциональным. Общий объем эфирного времени для освещения деятельности Порошенко составил 18 часов 21 минуту в передачах в течение недели, однако для других кандидатов такой объем был менее одного часа. Так же непропорционально было распределено эфирное время для освещения деятельности кандидатов на телеканале "Прямой", отмечает регулятор.

В ведомстве отмечают, что телеканал "NewsOne" по данным Нацсовета определил общий объем эфирного времени для освещения предвыборной активности Бойко в 2 часа 15 мин в течение недели, для Порошенко - 3 часа 23 мин. При этом информация о предвыборной активности других подавалась в минимальных объемах.

В связи с вышеуказанными нарушениями Национальный совет обратится к телеканалам, чтобы они объяснили несоблюдение требований законодательства и свою предвзятую и несбалансированную позицию при освещении выборов президента Украины, отмечают в пресс-службе.