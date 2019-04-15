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На Волыни мужчина украл пакет с избирательными документами и печатью


фото: REUTERS
В воскресенье глава избирательного участка сообщила полиции, что злоумышленник похитил у нее пакет, в котором находились избирательные документы и печать

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Отмечается, что женщина оставила пакет на несколько минут без присмотра возле здания гаража, который находится по улице Утренней в Луцке.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 357 УК (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение).

Правоохранители выясняют все обстоятельства кражи. Досудебное расследование продолжается.

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