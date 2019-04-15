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На Харьковщине горел храм УПЦ (МП), провалился купол

14 апреля, в городе Люботин Харьковской области загорелся Николаевский храм Украинской православной церкви Московского патриархата

Об этом сообщает "UA Харьков".

На горячую линию "101" сообщение о пожаре поступило 14 апреля в 18:10. Пожарным до 19:40 удалось остановить распространение огня.

Издание сообщает, что по состоянию на 20:20, ликвидация пожара продолжалась. В операции задействованы пять автоцистерн и автолестница.

По предварительной информации, огонь охватил 120 квадратных метров помещения. Информации о пострадавших во время пожара нет. Сейчас причина возгорания неизвестна, сообщили журналистам в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Когда пожарные приехали на вызов, храм был закрыт. Служба закончилась в 15:30.

Момент обрушения купола горящего храма очевидцы сняли на видео.

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