На Харьковщине горел храм УПЦ (МП), провалился купол
15 апреля, 2019, 09:39
14 апреля, в городе Люботин Харьковской области загорелся Николаевский храм Украинской православной церкви Московского патриархата
Об этом сообщает "UA Харьков".
На горячую линию "101" сообщение о пожаре поступило 14 апреля в 18:10. Пожарным до 19:40 удалось остановить распространение огня.
Издание сообщает, что по состоянию на 20:20, ликвидация пожара продолжалась. В операции задействованы пять автоцистерн и автолестница.
По предварительной информации, огонь охватил 120 квадратных метров помещения. Информации о пострадавших во время пожара нет. Сейчас причина возгорания неизвестна, сообщили журналистам в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Когда пожарные приехали на вызов, храм был закрыт. Служба закончилась в 15:30.
Момент обрушения купола горящего храма очевидцы сняли на видео.
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