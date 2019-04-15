На Донбассе уничтожили четырех оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вследствие обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил. По данным разведки, 14 апреля четырех оккупантов было уничтожено, трое - ранены.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли украинские позиции: из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - дважды в районе Водяного; с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Невельского; из автоматических гранатометов - вблизи Широкино; со станковых противотанковых гранатометов - в окрестностях Авдеевки.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты пять раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм, - вблизи Золотого-4; из противотанковых ракетных комплексов, - вблизи Крымского; дважды с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Новотошковского; с автоматических станковых гранатометов - в районе Новолуганского.
С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.
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