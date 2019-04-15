Лукашенко впервые пригласили в Брюссель на саммит "Восточного партнерства"
Об этом сообщает Радио Свобода.
Несколько источников в ЕС, говоривших на условиях анонимности, подтвердили, что Лукашенко на прошлой неделе пригласили вместе с лидерами других пяти восточных партнеров ЕС - Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.
Однако они не ожидают, что Лукашенко появится лично, заявив, что Минск может быть представлен взамен министром иностранных дел Владимиром Макеем, который от имени своей страны принял участие в саммите "Восточного партнерства" 2017 года в Брюсселе.
Саммит был первым заходом на высоком уровне, организованным Европейским союзом, в котором Лукашенко разрешили присутствовать после исключения из предыдущих четырех саммитов.
ЕС наложил санкции на Беларусь после разгона, который состоялся после президентских выборов в декабре 2010 года.
Но в феврале 2016 года на ответ на освобождение всех политических заключенных в августе 2015 г. ЕС отменил большинство санкций против страны.
Среди них была отмена замораживание активов и запрет на получение для 170 белорусов, среди которых Лукашенко, а также ограничительные меры по 14 компаниях.
ЕС начал "Восточное партнерство" в 2009 году для содействия экономической интеграции и европейским ценностям в шести странах на востоке Европы и на Южном Кавказе без четкого пути к членству в ЕС.
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