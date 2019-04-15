Лукашенко предлагает усилить "миротворческую" роль Беларуси на Донбассе

15 апреля, 2019, 13:48

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине, если будут достигнуты соответствующие договоренности между лидерами России и Украины

Об этом он сказал в интервью турецкому информационному агентству "Анадолу", передает БелТА .

По его словам, белорусская сторона делает все возможное, чтобы внести свой вклад для достижения мира на Донбассе.

Он добавил, что обсудил это со спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдик.

"Может быть, и не следовало с моей стороны, но видя, как замедленно идет этот процесс, никудышный процесс, как выполняются Минские договоренности, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента - России и Украины, Путин и Порошенко - и будут видеть усиление роли Беларуси там (потому что мы родные, мы три сестры: Россия, Беларусь и Украина), то мы готовы выполнить эту роль", - заявил Лукашенко.

При этом белорусский президент добавил, что не будет навязываться.

"Ведь мы знаем, как только я начинаю что-то говорить об Украине, об меня начинают ноги вытирать то в России, то в Украине", - посетовал Лукашенко.

Он подчеркнул, что если Украина и РФ договорятся и выделят для Беларуси какую-то роль в мирном процессе на Донбассе - это белорусы постараются ее выполнить.

По его словам, военный конфликт в Украине до сих пор создает опасное влияние на Беларусь.

"Очень много людей, которые передвигаются через границу с оружием, некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови - это тоже очень опасная тенденция", - сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что из-за близкого соседства, белорусский народ волей-неволей "вовлечен в этот конфликт".

Президент Беларуси подчеркнул, что "война идет буквально за забором", поэтому он делает все возможное для мира, в частности, чтобы обеспечить работу Трехсторонней контактной группы в Минске.