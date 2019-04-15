Ломаченко обругали неприличными словами
15 апреля, 2019, 11:24
Американский боксер Теофимо Лопес обругал украинца Василия Ломаченко
Слова боксера приводит vringe.com.
"Мой бой с Ломаченко вскоре, буквально рукой подать. Все, что нужно сделать - взять и организовать его. Чувак, я буду твоим самым большим гонораром, который ты получишь, если мы подеремся. Гарантирую, что даже без пояса я заработаю с ним миллион. Для меня это самый легкий путь к успеху. Я выиграю титул, а 2-3 пояса я заберу у него. Нахрен его. Мне не нравится этот чувак. Я хочу сказать, как Мейвезер Конору: "Ломаченко - это ### ## сын", - сказал Лопес.
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