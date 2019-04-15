Комитет предлагает Раде улучшить стандарты захоронения

15 апреля, 2019, 15:35

Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства рекомендует Раде улучшить стандарты захоронения в Украине

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Комитет рекомендует принять соответствующий законопроект № 8248 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию сферы захоронения" за основу.

Отмечается, что проект направлен на решение проблемных вопросов в сфере погребения, таких как нехватка мест для захоронения в связи с ограниченностью земельных ресурсов; возможность выбрать исполнителя услуг по погребению умершего - ритуальную службу или других субъектов хозяйственной деятельности, но только среди тех, кто заключил соответствующий договор с ритуальной службой; создание конкурентной среды среди субъектов хозяйствования различных форм собственности, поскольку ритуальная служба также является субъектом хозяйствования, ограничивает права других субъектов хозяйствования и частично монополизирует рынок услуг.

Также проектом определяется четкий перечень ритуальных услуг и требований регламента их предоставления и качества.

Документом планируется предусмотреть обеспечение потребителя информацией о полном перечне поставщиков ритуальных услуг и цен на эти услуги; обеспечение возможности как захоронения, так и кремации - по волеизъявлению родственников умерших создание "домов захоронения" для осуществления гражданами ритуалов и обрядов, присущих традициям погребения в Украине.