Каждый народ имеет право на развитие своего языка, - Княжицкий

15 апреля, 2019, 17:57

Об этом сказал глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в понедельник, 15 апреля, во время круглого стола по ассимиляции народов РФ

Мероприятие проходило в Дипломатической академий им. Геннадия Удовенко при МИД Украины.

"Вы видите, сколько времени мы обсуждаем в парламенте языковой законопроект и пытаемся защитить право украинцев на язык в собственной стране. Украинцы до сих пор являются жертвами той борьбы, которую столько веков с нами проводит Российская Империя. Но мы верны нашим принципам. Каждая нация и каждый народ имеет право на развитие своего языка, который, безусловно, является цивилизационной ценностью", - сказал народный депутат.

Он также отметил, украинцы всегда уважали право на самоопределение, развитие собственной культуры и традиции всех народностей и, в частности порабощенных Россией народов. Такие мероприятия, посвященные проблемам народов, которые пытается уничтожить Российская Федерация, являются свидетельством того, что Украина является демократическим государством, для которого гуманистические европейские ценности являются основополагающими.

"Есть народы, которые вообще могут исчезнуть с культурной и политической карты мира. А исчезновение народа, исчезновение культуры, с моей точки зрения, является цивилизационной катастрофой", - сказал Княжицкий.

Круглый стол "Народы Российской Федерации: между ассимиляцией и самоопределением" посвящен проблемам народов России, которые испытывают системное давления со стороны правительства РФ.

Председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко отметила, что в Верховной Раде зарегистрирован проект обращения к международному сообществу №10125 об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации. В этом документе приведены примеры нарушения прав коренных народов в РФ, преследования национальных обществ общественных объединений, нарушения свободы совести и собраний, вытеснения языков коренных народов по образованию и публичной сферы, уголовных преследований и заключения деятелей национальных движений.

"Я очень надеюсь, что после принятия законопроекта о языке парламент перейдет к этому документу, в котором мы предлагаем международным организациям усилить политико-дипломатическое давление на Кремль с целью прекращения политики ассимиляции коренных народов РФ", - сказала Гопко.

Организаторы мероприятия обращают внимание на то, что в борьбе за демократические свободы, национальные права, политические убеждения, в том числе и отказываясь признавать аннексию Крыма или воевать на Донбассе, активисты национальных движений остаются в информационной изоляции, они ожидают международной поддержки и солидарности.

Также была представлена выставка периодических изданий на языках народов РФ, в том числе, малочисленных и ныне исчезнувших (экспонаты из Музея-архива прессы Вахтанга Кипиани). Это раритетные газеты на латинице, кириллице, арабской графике, в том числе и такие, которые выдавались на территории современной России еще в начале ХХ в. (самому старому экземпляру - более 100 лет). Всего на выставке представлены издания 20 народов РФ.