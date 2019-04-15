Камбербэтч на Lamborghini сбил велосипедиста, который его за это ударил
15 апреля, 2019, 17:49
Британский актер Бенедикт Камбербэтч на Lamborghini сбил 63-летнего велосипедиста на острове Уайт
Об этом сообщает The Sun, передает Укринформ.
"Бенедикт Камбербэтч сбил на своем автомобиле велосипедиста на пригородной дороге, после чего тот его ударил", - говорится в сообщении.
По словам знакомого велосипедиста, который стал очевидцем ДТП, Лоуренс ехал на велосипеде, когда автомобиль актера неожиданно появился на дороге. От невнимательности актера пострадал 63-летний пенсионер-рыбак. Он получил ранение руки.
После инцидента пострадавший, не узнав Камбербэтча, ударил его.
Когда оба мужчины немного успокоились, Камбербэтч отдал пенсионеру чистую футболку и предложил отвезти его в больницу.
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