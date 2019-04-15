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Камбербэтч на Lamborghini сбил велосипедиста, который его за это ударил


фото: inews.co.uk
Британский актер Бенедикт Камбербэтч на Lamborghini сбил 63-летнего велосипедиста на острове Уайт

Об этом сообщает The Sun, передает Укринформ.

"Бенедикт Камбербэтч сбил на своем автомобиле велосипедиста на пригородной дороге, после чего тот его ударил", - говорится в сообщении.

По словам знакомого велосипедиста, который стал очевидцем ДТП, Лоуренс ехал на велосипеде, когда автомобиль актера неожиданно появился на дороге. От невнимательности актера пострадал 63-летний пенсионер-рыбак. Он получил ранение руки.

После инцидента пострадавший, не узнав Камбербэтча, ударил его.

Когда оба мужчины немного успокоились, Камбербэтч отдал пенсионеру чистую футболку и предложил отвезти его в больницу.

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