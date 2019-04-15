//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЦИК зарегистрировала на второй тур 2 тыс. 700 международных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 2 тыс. 700 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций для работы во втором туре выборов президента Украины, который состоится 21 апреля

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook .

15 апреля ЦИК зарегистрировала 345 международных наблюдателей: по 2 наблюдателя от США, Франции, Австрии, Иордании и Японии; по 3 от Вьетнама, Литвы и Канады; и 5 наблюдателей от Польши, говорится в сообщении.

Отмечается, что Центризбирком зарегистрировал 3 наблюдателей от Евросоюза и Европейского парламента; 4 наблюдателей от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), по 6 наблюдателей от ПАСЕ и ПА ОБСЕ; по 10 человек от комитета "За открытую демократию" и "Украинского конгрессового комитета Америки". Кроме того, 19 наблюдателей от Национального демократического института международных отношений США; 32 человека от Всемирного конгресса украинцев; 43 - от международной неправительственной организации "CANADEM"; и 185 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

В пресс-службе отмечают, что ЦИК отменила регистрацию пяти международных наблюдателей от комитета "За открытую демократию" (1 человек), БДИПЧ ОБСЕ (1 человек), Национального демократического института международных отношений США (1 человек) и Всемирного конгресса украинский ( 2 человека).

Всего, по состоянию на 15 апреля зарегистрировано более 2,5 тысячи международных наблюдателей, говорится в сообщении ..

По данным ЦИК на второй тур выборов президента в Украину прибудут наблюдатели:

- Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ - 997 наблюдателей; Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) - 384; Всемирного конгресса украинцев - 249;

- Международной неправительственной организации "CANADEM" - 203; Парламентской ассамблеи ОБСЕ - 124; Национального демократического института международных отношений США - 102;

- Украинского конгрессового комитета Америки - 85; Общественного союза "Международное сообщество по правам человека" - 65; Международного республиканского института (МРИ) - 55;

- Комитета "За открытую демократию" - 49; Парламентской ассамблеи Совета Европы - 42; Международной организации "Silba - Инициатива диалога и демократии" - 32;

- Благотворительного фонда "Международная комиссия по правам человека" - 29; Парламентской ассамблеи НАТО - 23; Европейского парламента - 16;

- Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) - 13; Европейской платформы "За демократические выборы" и Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) - по 6 наблюдателей; Европейского Союза - 3;

- США (65) Польши (45), Франции (17), Словакии (16), Германии (13), Литвы (8), Японии (7), Иордании (6), Швеции, Чехии (по 5), Испании ( 4), Турции, Норвегии, Аргентины, Вьетнама, Канады (по 3), Португалии, Бельгии, Австрии (по 2), Швейцарии, Азербайджана и Молдовы (по 1).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать