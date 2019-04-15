ЦИК зарегистрировала на второй тур 2 тыс. 700 международных наблюдателей

15 апреля, 2019, 19:32

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 2 тыс. 700 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций для работы во втором туре выборов президента Украины, который состоится 21 апреля

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook .

15 апреля ЦИК зарегистрировала 345 международных наблюдателей: по 2 наблюдателя от США, Франции, Австрии, Иордании и Японии; по 3 от Вьетнама, Литвы и Канады; и 5 наблюдателей от Польши, говорится в сообщении.

Отмечается, что Центризбирком зарегистрировал 3 наблюдателей от Евросоюза и Европейского парламента; 4 наблюдателей от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), по 6 наблюдателей от ПАСЕ и ПА ОБСЕ; по 10 человек от комитета "За открытую демократию" и "Украинского конгрессового комитета Америки". Кроме того, 19 наблюдателей от Национального демократического института международных отношений США; 32 человека от Всемирного конгресса украинцев; 43 - от международной неправительственной организации "CANADEM"; и 185 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

В пресс-службе отмечают, что ЦИК отменила регистрацию пяти международных наблюдателей от комитета "За открытую демократию" (1 человек), БДИПЧ ОБСЕ (1 человек), Национального демократического института международных отношений США (1 человек) и Всемирного конгресса украинский ( 2 человека).

Всего, по состоянию на 15 апреля зарегистрировано более 2,5 тысячи международных наблюдателей, говорится в сообщении ..

По данным ЦИК на второй тур выборов президента в Украину прибудут наблюдатели:

- Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ - 997 наблюдателей; Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) - 384; Всемирного конгресса украинцев - 249;

- Международной неправительственной организации "CANADEM" - 203; Парламентской ассамблеи ОБСЕ - 124; Национального демократического института международных отношений США - 102;

- Украинского конгрессового комитета Америки - 85; Общественного союза "Международное сообщество по правам человека" - 65; Международного республиканского института (МРИ) - 55;

- Комитета "За открытую демократию" - 49; Парламентской ассамблеи Совета Европы - 42; Международной организации "Silba - Инициатива диалога и демократии" - 32;

- Благотворительного фонда "Международная комиссия по правам человека" - 29; Парламентской ассамблеи НАТО - 23; Европейского парламента - 16;

- Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) - 13; Европейской платформы "За демократические выборы" и Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) - по 6 наблюдателей; Европейского Союза - 3;

- США (65) Польши (45), Франции (17), Словакии (16), Германии (13), Литвы (8), Японии (7), Иордании (6), Швеции, Чехии (по 5), Испании ( 4), Турции, Норвегии, Аргентины, Вьетнама, Канады (по 3), Португалии, Бельгии, Австрии (по 2), Швейцарии, Азербайджана и Молдовы (по 1).