Бурильщики спасли собаку, которая плыла в открытом море в 217 км от берега
Об этом сообщает Daily Mail .
Истощенную собаку работники заметили в открытом море, в 217 км от берега, говорится в сообщении.
Отмечается, что если бы волны были немного выше, собаку могли бы не увидеть. Рабочие буровой платформы позвали животное, и оно залезло на металлическую решетку внизу платформы. Оттуда собаку вытащили с помощью тросов, напоили и накормили.
У собаки был сильно обезвожен организм и она была в депрессии. Спасатели дали ей кличку: Бунрод - "Выживший".
Каким образом собака оказалась в море, осталось загадкой, говорится в сообщении.
Отмечается, что спасенную собаку передали на нефтяной танкер, проходивший мимо буровой платформы. Экипаж доставил хвостатого путешественника в ветеринарную клинику г. Сонгкхла в Таиланде.
По данным издания, морские приключения не нанесли серьезного ущерба здоровью собаки.
Бурильщик плавучей платформы Хон Витисак заявил, что готов забрать собаку себе, если не найдется хозяин, говорится в сообщении.
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