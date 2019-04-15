//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Бурильщики спасли собаку, которая плыла в открытом море в 217 км от берега


фото: ViralPress
Работники плавучей буровой платформы, установленной в Сиамском заливе в 217 километрах от берега, случайно заметили в море собаку, которая плыла из последних сил

Об этом сообщает Daily Mail .

Истощенную собаку работники заметили в открытом море, в 217 км от берега, говорится в сообщении.

Отмечается, что если бы волны были немного выше, собаку могли бы не увидеть. Рабочие буровой платформы позвали животное, и оно залезло на металлическую решетку внизу платформы. Оттуда собаку вытащили с помощью тросов, напоили и накормили.

У собаки был сильно обезвожен организм и она была в депрессии. Спасатели дали ей кличку: Бунрод - "Выживший".

Каким образом собака оказалась в море, осталось загадкой, говорится в сообщении.

Отмечается, что спасенную собаку передали на нефтяной танкер, проходивший мимо буровой платформы. Экипаж доставил хвостатого путешественника в ветеринарную клинику г. Сонгкхла в Таиланде.

По данным издания, морские приключения не нанесли серьезного ущерба здоровью собаки.

Бурильщик плавучей платформы Хон Витисак заявил, что готов забрать собаку себе, если не найдется хозяин, говорится в сообщении.

null

null

null

null

null

null

 

 

 

 

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать