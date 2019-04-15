Бурильщики спасли собаку, которая плыла в открытом море в 217 км от берега

15 апреля, 2019, 16:57

Работники плавучей буровой платформы, установленной в Сиамском заливе в 217 километрах от берега, случайно заметили в море собаку, которая плыла из последних сил

Об этом сообщает Daily Mail .

Истощенную собаку работники заметили в открытом море, в 217 км от берега, говорится в сообщении.

Отмечается, что если бы волны были немного выше, собаку могли бы не увидеть. Рабочие буровой платформы позвали животное, и оно залезло на металлическую решетку внизу платформы. Оттуда собаку вытащили с помощью тросов, напоили и накормили.

У собаки был сильно обезвожен организм и она была в депрессии. Спасатели дали ей кличку: Бунрод - "Выживший".

Каким образом собака оказалась в море, осталось загадкой, говорится в сообщении.

Отмечается, что спасенную собаку передали на нефтяной танкер, проходивший мимо буровой платформы. Экипаж доставил хвостатого путешественника в ветеринарную клинику г. Сонгкхла в Таиланде.

По данным издания, морские приключения не нанесли серьезного ущерба здоровью собаки.

Бурильщик плавучей платформы Хон Витисак заявил, что готов забрать собаку себе, если не найдется хозяин, говорится в сообщении.