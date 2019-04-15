Боевики семь раз обстреляли ВСУ на Донбассе и получили ответ
15 апреля, 2019, 18:55
Боевики семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Боевики стреляли по позициям подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы велись в районе города Авдеевка, а также вблизи населенных пунктов Новоселовка вторая, Лебединское, Опытное, Невельское.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
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