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Боевики семь раз обстреляли ВСУ на Донбассе и получили ответ

Боевики семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Боевики стреляли по позициям подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе города Авдеевка, а также вблизи населенных пунктов Новоселовка вторая, Лебединское, Опытное, Невельское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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