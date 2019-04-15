Ассанж пытался использовать посольство в Лондоне как шпионский центр, - президент Эквадора
15 апреля, 2019, 11:12
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство страны в Лондоне как "центр для шпионажа"
В комментарии The Guardian Морено сказал, что ни одна страна не повлияла на решение о лишении Ассанжа политического убежища.
Он отметил, что получил письменное обязательство от Великобритании, основные права Ассанжа будут уважаться и его не отправят в место, где ему может грозить смертная казнь.
Морено добавил, что любая попытка дестабилизировать ситуацию неприемлема для Эквадора.
- Напомним, что 11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
- Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.
- Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежища из-за нарушения международных конвенций и агрессивного поведения.
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