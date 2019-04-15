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Ассанж пытался использовать посольство в Лондоне как шпионский центр, - президент Эквадора


фото: REUTERS
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство страны в Лондоне как "центр для шпионажа"

В комментарии The Guardian Морено сказал, что ни одна страна не повлияла на решение о лишении Ассанжа политического убежища.

Он отметил, что получил письменное обязательство от Великобритании, основные права Ассанжа будут уважаться и его не отправят в место, где ему может грозить смертная казнь.

Морено добавил, что любая попытка дестабилизировать ситуацию неприемлема для Эквадора.

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