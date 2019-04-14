Из-за Летнего театра в Одессе произошла драка между представителями мэра Труханова и общественностью
Общественность и власть представляли две разные группы активистов, между которыми возник конфликт, рассказывает Пушкинская.net.
Активисты-защитники Летнего, среди которых Виталий Устименко, Светлана Пидпала и другие, считают будущее строительство незаконным из-за якобы отсутствующих документов. Поэтому они требовали убрать с территории театра пост охраны и контейнеры для строительного мусора.
Общественность считает, что под видом благоустройства в Летнем театре создадут "новую Аркадию" - коммерческий проект, предусматривающий уничтожение деревьев.
К протестующим вышел автор проекта благоустройства Летнего Дмитрий Шпинарьов, пытаясь разъяснить присутствующим вопрос документов. Конструктивного диалога не получилось.
Вторая группа активистов, которая поддерживает застройщика и мэрию, идею с демонтажем поста охраны не одобрила. Возникло противостояние.
Сегодня, 14 апреля, там состоится новый протестный митинг. Начало - в 12:00.
Читайте также
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
Читайте также
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?