Из-за Летнего театра в Одессе произошла драка между представителями мэра Труханова и общественностью

14 апреля, 2019, 09:52

На территории одесского Летнего театра в субботу, 13 апреля 2019 года, прошел митинг против планов мэрии по его застройке

Общественность и власть представляли две разные группы активистов, между которыми возник конфликт, рассказывает Пушкинская.net.

Активисты-защитники Летнего, среди которых Виталий Устименко, Светлана Пидпала и другие, считают будущее строительство незаконным из-за якобы отсутствующих документов. Поэтому они требовали убрать с территории театра пост охраны и контейнеры для строительного мусора.

Общественность считает, что под видом благоустройства в Летнем театре создадут "новую Аркадию" - коммерческий проект, предусматривающий уничтожение деревьев.

К протестующим вышел автор проекта благоустройства Летнего Дмитрий Шпинарьов, пытаясь разъяснить присутствующим вопрос документов. Конструктивного диалога не получилось.

Вторая группа активистов, которая поддерживает застройщика и мэрию, идею с демонтажем поста охраны не одобрила. Возникло противостояние.

Сегодня, 14 апреля, там состоится новый протестный митинг. Начало - в 12:00.