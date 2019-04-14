Я не говорю о знаке равенства между Путиным и Зеленским, - Порошенко о президенте России на своих билбордах

14 апреля, 2019, 14:58

Появление портрета Владимира Путина на предвыборных билбордах действующего главы государства Петра Порошенко, который выдвигается на второй срок, означает, что Украине нужен сильный президент, и не имеет целью оскорбить Владимира Зеленского

Об этом он заявил сегодня, 14 апреля 2019 года, во время дебатов на НСК "Олимпийский" в Киеве, на которые, правда, не появился его оппонент во втором туре, шоумен Зеленский, передает Еспресо.TV .

"Я отнюдь не говорил, не говорю и не буду говорить о знаке равенства между Путиным и Зеленским. Это не так. Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, это его мечта. И поэтому страна Украина нуждается в сильном президенте, опытном президенте, решительном президенте и президенте, который пользуется доверием народа, которое он получил на президентских выборах ", - отметил Порошенко.

"Потому что Путин сейчас намеренно подвесил вопрос и освобождения наших заложников, и освобождения наших военных. Чего он ждет? Одной вещи - выборов. Стремится:" Дай Бог, чтобы сменился Порошенко ". И эти борды утверждают лишь об одном: мы не дадим господину Путину шансов на его успех", - добавил он.