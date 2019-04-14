В Соединенных Штатах отозвали из продажи детские колыбели, в которых погибали младенцы

14 апреля, 2019, 12:51

Производитель детских товаров Fisher-Price отозвал почти 5 млн собственных люлек-качалок после сообщений о том, что они вызвали десятки детских смертей

Такое решение объявила Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC), передает ВВС.

На сайте комиссии говорится до того, что из-за данной модели колыбели-качалки с момента ее выпуска в 2009 году умерло не менее 30 младенцев.

В официальном заявлении владелец Fisher-Price подтвердил, что добровольно отзывает свой товар, однако настоял на том, что колыбели безопасны.

В CPSC зявила, что знают о 10 случаев гибели младенцев, лежащих в колыбели модели Rock 'n Play, потому, что они не были зафиксированы и переворачивались со спины на бок или живот.

Всем младенцам было минимум по три месяца.

Fisher-Price предупредили потребителей о том, что им нужно отказываться от люлек, как только их младенцы начинают переворачиваться.

"Хотя мы продолжаем быть уверенными в безопасности нашего товара, учитывая сообщения о случаях, когда продукт использовали вопреки предупреждениям и без соблюдения инструкций по безопасности, в партнерстве с Комиссией по безопасности потребительских продуктов (CPSC) мы решили, что добровольно отозвать колыбели - это лучшее, что мы можем сейчас сделать", - отметили в Fisher-Price.

В CPSC подсчитали, что в целом нужно будет отозвать 4,7 мн люлек

Там также призвали родителей немедленно прекратить использовать эти колыбели-качалки и обратиться к Fisher-Price по возмещение.

Перед этим Американская академия педиатрии (ААП) назвала колыбель "смертельной" и призвала отозвать продукт.

"Многие родители, покупая товары для своего младенца или ребенка, считают, что, если они продаются в магазине, то должны быть безопасным для использования. Трагично, но это не так", - заявил президент ААП Кайли Ясуда.