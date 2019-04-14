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В Париже Зеленский объяснил, почему он не пошел в лабораторию на "Олимпийском"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своем последнем интервью из Парижа, которое появилось на YouTube, заявил, что его противники готовили против него провокацию на стадионе "Олимпийский". Из-за этого он, по его словам, и отказался ехать туда, чтобы сдавать анализы

Кандидат в президенты Украины заявил, что получил секретную информацию о подготовке какой-то провокации.

"Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимпийский" кто-то против меня готовил провокацию. Я туда не поеду. Получил такую секретную информацию. Сейчас не готов об этом говорить. Когда вы узнаете эту информацию, вы меня поймете ", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не намерен обращаться в правоохранительные органы и передавать им информацию от собственных источников, поскольку не уверен полностью в ее достоверности:

"Я никого не обвиняю, возможно информация, которую я получил за день до этого - ложь. Поэтому я никого не обвиняю и в полицию не обращался".

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