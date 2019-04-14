В Париже Зеленский объяснил, почему он не пошел в лабораторию на "Олимпийском"
Кандидат в президенты Украины заявил, что получил секретную информацию о подготовке какой-то провокации.
"Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимпийский" кто-то против меня готовил провокацию. Я туда не поеду. Получил такую секретную информацию. Сейчас не готов об этом говорить. Когда вы узнаете эту информацию, вы меня поймете ", - рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что не намерен обращаться в правоохранительные органы и передавать им информацию от собственных источников, поскольку не уверен полностью в ее достоверности:
"Я никого не обвиняю, возможно информация, которую я получил за день до этого - ложь. Поэтому я никого не обвиняю и в полицию не обращался".
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
-
Читайте также
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти