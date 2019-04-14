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В Париже нашли украденное кольцо Бонапартов стоимостью миллион долларов

Последняя императрица Франции Евгения (1826-1920), жена Наполеона III. Художник Франц Ксавер Винтерхальтер
Во Франции полиция нашла кольцо стоимостью в 1 млн долларов, которое было украдено в Париже в начале апреля

Кольцо с бриллиантом в 40 карат является частью семейных ценностей семьи Бонапартов. 32-летний бизнесмен Жан-Кристоф Наполеон, прямой наследник Наполеона III, подарил драгоценность своей невесте, графини Олимпии фон Арко-Зиннеберг по случаю помолвки, сообщает RFI.

Кольцо находилось в автомобиле, припаркованном у пятизвездочного отеля Aubusson в 6-м округе Парижа. Пара забыла запереть автомобиль, и драгоценность, которая лежала в сумке графини Олимпии на заднем сиденье, исчезла вместе с кошельком, кредитными картами и компьютером. Ни одна из видеокамер отеля не зафиксировала вора.

К счастью для владельцев, вор не имел представления, сколько стоит украшение. Одна из украденных карт он использовал, чтобы расплатиться в ближайшем японском ресторане и рассчитаться за гостиницу. Его изображение попало на видеокамеры, и полиции удалось узнать, найти и арестовать вора.

По данным источника в полиции, им оказался 30-летний гражданин Египта, который ранее уже привлекался к судебной ответственности за кражу.

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