//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В этот день, пять лет назад, началась АТО

Музей АТО в Днепре
фото: censor.net.ua
14 апреля 2014 года указом исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) о проведении антитеррористической операции (АТО)

Это стало ответом на массовое проникновение в восточные области страны вооруженных российских террористических группировок и захвата ими органов местной власти. Противодействие вооруженной агрессии России в формате АТО продолжалось до февраля 2018 года, когда было изменено на военную операцию, рассказывает просветительский проект Этот день в истории.

В марте 2014 года Россия одновременно с аннексией Крима пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в восточных и южных регионах Украины. Сначала российские спецслужбы это делали с целью отвлечь внимание украинской власти от крымского вопроса, а впоследствии для того, чтобы повлиять на внешнеполитический курс страны в целом.

Расшатывание ситуации в различных регионах происходило по схожему сценарию: собирались акции протеста против "государственного переворота в Киеве", захвачивались помещения органов государственной власти, а иногда - здания СБУ и МВД, а затем провозглашались "народные республики". Так было сделано в Луганской, Донецкой, Харьковской областях. В некоторых областях, например, Днепропетровской, местные власти смогли прекратить российские спецоперации еще в зародыше - на этапе митингов. В Харькове 8 апреля была объявлена антитеррористическая операция, в ходе которой с привлечением Винницких спецназовцев из подразделения МВД "Ягуар" было освобождено здание облгосадминистрации.

Таким же образом ожидалось решить проблему и в Донецке, где в захваченном пророссийскими активистами здании областной государственной администрации (ОГА) 7 апреля 2014 года была провозглашена "Декларация о суверенитете Донецкой народной республики" на территории всей Донецкой области и принято обращение к руководству Российской Федерации с просьбой о введении миротворческого контингента Вооруженных сил РФ.

Однако в целом по состоянию на начало апреля 2014 года, новая украинская власть стала более уверенной и постепенно наводила порядок в стране, справляясь с российскими агентами влияния. Это не устраивало Россию и потому в Украину были направлены вооруженные российские спецназовцы. В частности, 12 апреля с российской территории в Донецкую область был направлен вооруженный отряд во главе с Игорем Стрелковым (настоящая фамилия Гиркин - сотрудником российских спецслужб, в феврале-марте 2014 году участвовал в крымских событиях). Этот отряд захватил город Славянск.

В тот же день СНБОУ провело экстренное заседание и с 13 апреля СБУ начала антитеррористическую операцию в Славянске, которая не принесла положительного результата. Учитывая то, что российские террористы продолжали захватывать населенные пункты в Донецкой и Луганской областях, СНБОУ приняло решение "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины" (сам текст был тайный). 14 апреля Турчинов издал указ, ввел в действие решение СНБО.

"Мы делали все, чтобы избежать человеческих жертв. Но мы готовы дать отпор всем попыткам вторжения, дестабилизации и террористическим действиям с оружием в руках. СНБО принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины ... это не война между украинцами", - пояснил тогда Турчинов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 апреля, 2019 воскресенье

13 апреля, 2019 суббота

больше новостей

14 апреля, 2019 воскресенье

13 апреля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать