В этот день, пять лет назад, началась АТО

14 апреля, 2019, 13:37

14 апреля 2014 года указом исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) о проведении антитеррористической операции (АТО)

Это стало ответом на массовое проникновение в восточные области страны вооруженных российских террористических группировок и захвата ими органов местной власти. Противодействие вооруженной агрессии России в формате АТО продолжалось до февраля 2018 года, когда было изменено на военную операцию, рассказывает просветительский проект Этот день в истории.

В марте 2014 года Россия одновременно с аннексией Крима пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в восточных и южных регионах Украины. Сначала российские спецслужбы это делали с целью отвлечь внимание украинской власти от крымского вопроса, а впоследствии для того, чтобы повлиять на внешнеполитический курс страны в целом.

Расшатывание ситуации в различных регионах происходило по схожему сценарию: собирались акции протеста против "государственного переворота в Киеве", захвачивались помещения органов государственной власти, а иногда - здания СБУ и МВД, а затем провозглашались "народные республики". Так было сделано в Луганской, Донецкой, Харьковской областях. В некоторых областях, например, Днепропетровской, местные власти смогли прекратить российские спецоперации еще в зародыше - на этапе митингов. В Харькове 8 апреля была объявлена антитеррористическая операция, в ходе которой с привлечением Винницких спецназовцев из подразделения МВД "Ягуар" было освобождено здание облгосадминистрации.

Таким же образом ожидалось решить проблему и в Донецке, где в захваченном пророссийскими активистами здании областной государственной администрации (ОГА) 7 апреля 2014 года была провозглашена "Декларация о суверенитете Донецкой народной республики" на территории всей Донецкой области и принято обращение к руководству Российской Федерации с просьбой о введении миротворческого контингента Вооруженных сил РФ.

Однако в целом по состоянию на начало апреля 2014 года, новая украинская власть стала более уверенной и постепенно наводила порядок в стране, справляясь с российскими агентами влияния. Это не устраивало Россию и потому в Украину были направлены вооруженные российские спецназовцы. В частности, 12 апреля с российской территории в Донецкую область был направлен вооруженный отряд во главе с Игорем Стрелковым (настоящая фамилия Гиркин - сотрудником российских спецслужб, в феврале-марте 2014 году участвовал в крымских событиях). Этот отряд захватил город Славянск.

В тот же день СНБОУ провело экстренное заседание и с 13 апреля СБУ начала антитеррористическую операцию в Славянске, которая не принесла положительного результата. Учитывая то, что российские террористы продолжали захватывать населенные пункты в Донецкой и Луганской областях, СНБОУ приняло решение "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины" (сам текст был тайный). 14 апреля Турчинов издал указ, ввел в действие решение СНБО.

"Мы делали все, чтобы избежать человеческих жертв. Но мы готовы дать отпор всем попыткам вторжения, дестабилизации и террористическим действиям с оружием в руках. СНБО принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины ... это не война между украинцами", - пояснил тогда Турчинов.