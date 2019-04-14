В аэропорту близ Эвереста разбился пассажирский самолет
Об этом сообщает DW .
В непальской аэропорта имени Тенцинга и Хиллари вблизи горы Эверест в воскресенье, 14 апреля, разбился небольшой пассажирский самолет, сообщили власти страны. В результате аварии погибли трое и травмированы четыре человека.
Самолет авиакомпании Summit Air пытался вылететь из Лукла в Катманду. Но его снесло порывом ветра со взлетной полосы и он врезался в припаркованный вертолет компании Manang Air, сообщил представитель агентства гражданской авиации страны Радж Кумар Чхетри.
Среди погибших - пилот самолета и двое полицейских, которые находились у вертолета. Травмированных отправили вертолетом в больницу в Катманду. Сообщается, что четверо пассажиров и бортпроводник самолета не были ранены.
Обе авиакомпании являются частными и перевозят туристов и непальцев в отдаленных районах страны. После аварии местные власти приостановили работу аэропорта.
Аэропорт имени Тенцинга и Хиллари часто называют самым опасным в мире из-за короткой взлетно-посадочную полосу. Он расположен на высоте 2845 м и предназначен только для вертолетов и небольших самолетов.
- Напомним, 12 марта 2018 года в столице Непала Катманду разбился самолет, в результате чего погибло 49 человек .
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины