В аэропорту близ Эвереста разбился пассажирский самолет

14 апреля, 2019, 18:00

В Непале в аэропорту близ горы Эверест разбился пассажирский самолет, погибли три человека

Об этом сообщает DW .

В непальской аэропорта имени Тенцинга и Хиллари вблизи горы Эверест в воскресенье, 14 апреля, разбился небольшой пассажирский самолет, сообщили власти страны. В результате аварии погибли трое и травмированы четыре человека.

Самолет авиакомпании Summit Air пытался вылететь из Лукла в Катманду. Но его снесло порывом ветра со взлетной полосы и он врезался в припаркованный вертолет компании Manang Air, сообщил представитель агентства гражданской авиации страны Радж Кумар Чхетри.

Среди погибших - пилот самолета и двое полицейских, которые находились у вертолета. Травмированных отправили вертолетом в больницу в Катманду. Сообщается, что четверо пассажиров и бортпроводник самолета не были ранены.

Обе авиакомпании являются частными и перевозят туристов и непальцев в отдаленных районах страны. После аварии местные власти приостановили работу аэропорта.

Аэропорт имени Тенцинга и Хиллари часто называют самым опасным в мире из-за короткой взлетно-посадочную полосу. Он расположен на высоте 2845 м и предназначен только для вертолетов и небольших самолетов.