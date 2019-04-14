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УПЛ: результаты всех матчей 24-го тура, положение команд


фото: upl.ua
Состоялись матчи 24-го тура чемпионате Украины по футболу "Шахтер" сохранил лидерство и отрыв в 7 очков от "Динамо"

Чемпионат Украины

24-й тур

13 апреля

"Мариуполь" - "Динамо" 0: 1

Гол: Цыганков, 73

"Шахтер" - "Заря" 3: 0

Голы: Коваленко, 15 (пен.), Кайоде, 50, Майкон, 90 + 2

"Львов" - "Александрия" 1: 2

Голы: Дуарте, 72 - Полярус, 49, Лучкевич, 58

Удаление: Велозу, 73, Приймак, 90 + 4 (оба - "Львов")

14 марта

"Черноморец" - "Олимпик" 1: 1

Голы: Танчик, 62 - Дегтярев, 40

"Арсенал" - "Ворскла" 1: 0

Гол: Калитвинцев, 58

"Десна" - "Карпаты" 2: 1

Голы: Картушов, 8, Д. Фаворов, 72 - Швед, 19

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