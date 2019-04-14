УПЛ: результаты всех матчей 24-го тура, положение команд
14 апреля, 2019, 22:05
Состоялись матчи 24-го тура чемпионате Украины по футболу "Шахтер" сохранил лидерство и отрыв в 7 очков от "Динамо"
Чемпионат Украины
24-й тур
13 апреля
"Мариуполь" - "Динамо" 0: 1
Гол: Цыганков, 73
"Шахтер" - "Заря" 3: 0
Голы: Коваленко, 15 (пен.), Кайоде, 50, Майкон, 90 + 2
"Львов" - "Александрия" 1: 2
Голы: Дуарте, 72 - Полярус, 49, Лучкевич, 58
Удаление: Велозу, 73, Приймак, 90 + 4 (оба - "Львов")
14 марта
"Черноморец" - "Олимпик" 1: 1
Голы: Танчик, 62 - Дегтярев, 40
"Арсенал" - "Ворскла" 1: 0
Гол: Калитвинцев, 58
"Десна" - "Карпаты" 2: 1
Голы: Картушов, 8, Д. Фаворов, 72 - Швед, 19
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
-
Читайте также
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти