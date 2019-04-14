Сегодня ночью будут заморозки

14 апреля, 2019, 12:17

В ночь на понедельник, 15 апреля 2019 года, в ряде регионов Украины ожидаются заморозки

Об этом предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"15 апреля в западных, Житомирской, в Киевской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса, (II уровень опасности, оранжевый), в Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня ночью в Киеве ожидаются заморозки до 2 градусов мороза.