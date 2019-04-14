Сегодня ночью будут заморозки
14 апреля, 2019, 12:17
В ночь на понедельник, 15 апреля 2019 года, в ряде регионов Украины ожидаются заморозки
Об этом предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"15 апреля в западных, Житомирской, в Киевской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса, (II уровень опасности, оранжевый), в Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня ночью в Киеве ожидаются заморозки до 2 градусов мороза.
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