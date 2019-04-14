С сегодняшнего дня для посещения Таиланда виза не нужна
14 апреля, 2019, 09:16
Начиная с 14 апреля 2019 года, граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз
Об этом у себя на Facebook сообщил президент Петр Порошенко.
"Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только загранпаспорт - биометрический или небиометрический", - отметил глава государства.
"Количество стран для свободных путешествий для украинцев стремительно увеличивается!", - подчеркнул он.
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