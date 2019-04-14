"Ливерпуль" победил "Челси" и отобрал лидерство в "Манчестер Сити"
14 апреля, 2019, 21:06
В 34-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Челси" и отобрал у "Манчестер Сити" лидерство в турнире
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет был открыт на 51-й минуте. Автором гола стал Садио Мане, который замкнул навес Джордана Хендерсона. За две минуты преимущество мерсисайдцев увеличил Мохамед Салах, которому удался блестящий удар из-за пределов штрафной.
"Ливерпуль" набрал 85 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. "Челси" с 66 пунктами остался на четвертом месте.
Чемпионат Англии
34-й тур
14 апреля
"Ливерпуль" - "Челси" 2: 0
Голы: Мане, 51, Салах, 53
- Напомним, 14 апреля в 34-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" без травмированного Александра Зинченко победил "Кристал Пэлас" и вернул себе лидерство в турнире.
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