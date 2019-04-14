"Дебаты нужны, чтобы включить голову", - Бекешкина
14 апреля, 2019, 11:52
Открытые президентские дебаты между участниками второго тура с прямой трансляцией на телевидении помогут избирателям осуществить осознанный выбор, а не руководствоваться чувствами
Об этом директор Фонда "Демократические инициативы", известный украинский социолог Ирина Бекешкина заявила 13 апреля 2019 года в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV .
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