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"Дебаты нужны, чтобы включить голову", - Бекешкина

Открытые президентские дебаты между участниками второго тура с прямой трансляцией на телевидении помогут избирателям осуществить осознанный выбор, а не руководствоваться чувствами

Об этом директор Фонда "Демократические инициативы", известный украинский социолог Ирина Бекешкина заявила 13 апреля 2019 года в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV .

 

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