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Парубий рассказал, что будет происходить в Верховной Раде после президентских выборов


фото: ukrinform.ua
Голова Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, как будет работать парламент после президентских выборов

Об этом Парубий заявил в программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина", сообщает "Укринформ" .

"Парламент продолжит работать, правительство продолжит работать до конца октября. Мы должны четко разработанный план развития экономики и повышения социальных стандартов для украинцев. И украинский парламент, и украинское правительство будет над этой программой работать, независимо от того, как пройдут президентские выборы. И никто не сможет помешать парламенту провести этот пакет реформ ", - сказал Парубий.

Спикер парламента рассказал, что правительство и ВР имеют две ключевые программы, по которым сотрудничают.

"Одна - это программа экономических законов, и одна - это программа законов, необходимых для выполнения соглашения об ассоциации. Мы определили только перечень законопроектов, а также определили их последовательность. И мы в очень плотной сотрудничества и с премьер-министром Гройсманом, и с правительством, и с комитетами реализуем эту общую стратегию ", - отметил Парубий.

  • 11 апреля голова Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что в неделю завершения рассмотрения поправок и голосования за "языковой закон" не будет подписывать отпуска народным депутатам.
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