Партия зеленых Украины - против Зеленского

14 апреля, 2019, 22:57

13 апреля состоялось заседание Политического Совета Партии Зеленых Украины. Ключевой темой мероприятия было обсуждение ситуации вокруг президентских выборов в Украине

Председатели областных организаций Партии высказали свое мнение относительно событий предвыборной кампании, результатов первого тура и поделились ожиданиями во втором туре. В результате дискуссии политический совет Партии зеленых Украины утвердила заявление "Зеленые против Зеленского!". Полный текст заявления ниже.

"Зеленые против Зеленского!

Президентские выборы 2019 стали испытанием на гражданскую зрелость украинского общества.

Итоги участия ряда политических партий в первом туре выборов наглядно подтвердили, что идеология национализма в современных условиях не является фактором сплочения политической нации. Отстаивание национальных интересов и идеология национализма не являются тождественными понятиями, а факельный марш в современном глобализированном мире не прокладывают путь в лучшее будущее.

Зеленые убеждены, что стержнем объединяющей национальной идеи должна быть общая экологическая ответственность и экологическая солидарность для предотвращения масштабных угроз окружающей среде. Однако, экологические вызовы остались без внимания всех без исключения кандидатов. Фрагментарные упоминания об окружающей среде в программах отдельных участников президентской гонки никак не компенсируют общего отсутствия понимания приоритетности внедрения интегрированной экологической политики, системного противодействия изменению климата, перехода к экологически сбалансированному производству и потреблению и т.д.

Критически важную роль в формировании электоральных симпатий сыграли манипулятивные медиа-технологии, направленные на закрепление в массовом сознании ложных представлений как об отдельных персоналиях, так и о самой сущности демократического развития. Действующий Президент стал объектом масштабной целенаправленной кампании по дискредитации, в ходе которой на него возлагается ответственность за совокупные последствия деятельности всех без исключения ветвей власти, государственных органов, учреждений и должностных лиц на которых он не оказывает непосредственного влияния, в частности, не может подменить собой антикоррупционные и другие правоохранительные органы.

Президент представляет государство, однако не олицетворяет ее, о чем стоит помнить, в частности, сторонникам кандидата Зеленского, который, в случае избрания, собирается делать то, что далеко выходит за рамки собственно президентских полномочий.

Несмотря на высокие шансы на избрание господина Зеленского, широкая общественность до сих пор не имеет представления о его видении модели развития страны, путей противодействия внешней агрессии и приоритетов внешней политики, инструментов социально-экономического развития и тому подобное. Уклоняясь от публичных дебатов и прямых контактов с избирателями он оставляет без ответа ряд жизненно важных для общества вопросов. В конце концов, остаются загадкой сами причины, которие внезапно побудили человека, который никогда не занималась ни политической, ни общественной деятельностью, не работал во властных структурах, не является лидером общественного мнения или моральным авторитетом претендовать на высший государственный пост.

Опыт и компетентность лица, который будет занимать следующие пять лет пост президента, способность ответственно и квалифицированно использовать предусмотренные Конституцией полномочия для надлежащей защиты национальных интересов иметь судьбоносное значение для нашей страны.

Поэтому господин Зеленский не является приемлемой альтернативой действующему Президенту, который, при всех ошибках и проблемах, эффективно отстаивает национальные интересы в условиях внешней агрессии, неуклонно держится курса евроинтеграции, способствует развитию институтов гражданского общества и укреплению основ народовластия, свидетельством чего является сам ход избирательной кампании.

Зеленые против Зеленского, поскольку нет никаких реальных оснований связывать его вероятное президентство с лучшим будущим Украины.

Независимо от лица победителя, важное значение будет иметь наличие действенных механизмов общественного контроля за надлежащим выполнением президентских функций. Поэтому Зеленые призывают действующего президента, еще до проведения второго тура выборов, подать в ВР, как неотложный проект Закона об импичменте. А избирателей - руководствоваться здравым смыслом делая выбор, который повлияет на жизнь каждого из них ".