На столичной Дарницкой площади столкновение двух такси закончилось пожаром

14 апреля, 2019, 07:22

В ночь с 13 на 14 апреля 2019 года на Дарницкой площади (бывшая Ленинградская) в Киеве произошло столкновение двух таксистов с возгоранием автомобилей

По словам водителей оба ехали на зеленый свет. Водитель Hyundai двигался с Харьковского шоссе к площади, в то время как ему на перерез вылетела Маzda, которая двигалась с проспекта Мира, рассказывают ВартовиЕспресо.

При столкновении автомобили сразу загорелись. Хотя бойцы ГСЧС прибыли быстро, однако Hyundai выгорел дотла, в Маzda же выгорел только моторный отсек.

В автомобилях находились только водители, которые отделались лишь незначительными ушибами и от госпитализации отказались.

Кто же на самом деле виноват в данной аварии, будет устанавливать Нацполиция.