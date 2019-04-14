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На столичной Дарницкой площади столкновение двух такси закончилось пожаром

В ночь с 13 на 14 апреля 2019 года на Дарницкой площади (бывшая Ленинградская) в Киеве произошло столкновение двух таксистов с возгоранием автомобилей

По словам водителей оба ехали на зеленый свет. Водитель Hyundai двигался с Харьковского шоссе к площади, в то время как ему на перерез вылетела Маzda, которая двигалась с проспекта Мира, рассказывают ВартовиЕспресо.

При столкновении автомобили сразу загорелись. Хотя бойцы ГСЧС прибыли быстро, однако Hyundai выгорел дотла, в Маzda же выгорел только моторный отсек.

В автомобилях находились только водители, которые отделались лишь незначительными ушибами и от госпитализации отказались.

Кто же на самом деле виноват в данной аварии, будет устанавливать Нацполиция.

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