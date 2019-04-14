На Киевщине 50 рейдеров пытались сместить сельского голову и захватить земли. Все они задержаны Нацполицией
Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области передает Еспресо.TV.
Группа мужчин в количестве 50 человек, одетые в балаклавы и камуфляжной форме, сначала собрались возле административного здания СПК "Новоселицкое". С документами, которые вызывают сомнения в их законном происхождении, они пытались захватить аграрное предприятие.
Их преступные действия были пресечены силами МВД Украины.
На место конфликта выехали патрульные, следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции, руководство Главного управления полиции Киевщины.
Охрану общественного порядка возле сельсовета обеспечивает личный состав местной полиции и бойцы-миротворцы.
По факту неправомерных действий группы лиц открыты три уголовных производства по ч. 1 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас сотрудники полиции в соседнем населенном пункте проводят обыски по месту временного проживания группы лиц-правонарушителей.
Продолжаются следственные действия, которые проводит Следственное управление полиции Киевщины.
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