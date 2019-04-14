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Монахини Московского патриархата против памятника воинам АТО в Холодном Яру


фото: discover.net.ua
В Черкасской области со скандалом сводят привычный для нашего времени памятник павшим бойцам на Донбассе

В сердце исторического леса Холодного Яра сооружению знака чествования противостоит храм УПЦ МП, передает ТСН.

Против патриотического монумента выступил Мотронинский женский монастырь. Памятник предлагали установить на границе полей и огородов в самой высокой точке оврага, который прославили воспетые Тарасом Шевченко гайдамаки.

"Мы на своей земле, мы обратились с предложением установить памятник. Те, которые сейчас пользуются землей, отказали нам", - возмущены в свою очередь музейщики, историки, волонтеры и ветераны АТО / ООС.

Энтузиасты утверждают, что до последнего предлагали церковникам договориться, однако те проигнорировали деловые встречи. Тогда решили монтировать знак без учета мнения монастыря. Пока продолжаются работы, послушницы напротив сажают огород и утверждают, что не понимают, почему надо ставить памятник именно рядом с их полями.

"Хорошее дело взяли бы и освятили. Люди гибнут за то, чтобы они спокойно здесь. Я не понимаю, почему они так", - удивляются представители бойцовского корпуса, которые помогают строить знак.

Настоятельница монастыря не на камеру объясняет свою позицию: мол, боится за поле, огород, которые туристы могут затоптать.

"Это недоразумение. Больше места не нашлось в Украине, только у нашего можна. Никто не позволял этот памятник ставить, но поставили - будем решать, что с этим делать", - говорит монахиня.

Скульптор на это говорит, что деньги собирали сами бойцы, место одобряли вместе с ними коллегиально несколько исторических и музейных учреждений. Инициативу объясняют посвящением одной из бригад Вооруженных Сил Украины именно Холодном Яру. Пока монахини обещают подумать о судьбе непонятного им памятника, местные обещают приглядывать за монументом хотя бы первые дни.

"Это надо, чтобы помнили их везде. У нас много ребят из села воевали", - говорят жители близлежащего населенного пункта.

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