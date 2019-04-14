Крымский "Беркут" может быть причастен к гибели майдановцев на Институтский и в Мариинском парке, - СМИ

14 апреля, 2019, 08:55

150 бойцов расформированных сейчас подразделений "Беркута" из Симферополя и Севастополя, большинство из которых перешли на сторону оккупантов, в конце февраля 2014 года включительно со своим руководством находились именно там в центре Киева, где погибало больше всего участников Революции Достоинства

Об этом говорится в расследовании, опубликованном 13 апреля 2019 года в телепрограмме КрымРеалии, что является проектом украинской службы Радио Свобода.

"Мне докладывали о крымском (из Симферополя - ред.) "Беркуте". Он как раз в Мариинском парке рядом с Грушевского там был задействован. А севастопольский - уже по улице Институтской", - говорит руководитель Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

О своем присутствии именно на Институтской журналистам ICTV тогда признался лично командир севастопольского "Беркута" Сергей Колбин.

"Работаем третьи сутки. Вчера работали - Шелковичная, Крепостной переулок, Липская. Сразу передвинулись на вечер сюда. Вот. Отработали ночь. Площадь где-то на 40% "зачистили", - заявлял он на камеру 18 февраля.

Как утверждает Генпрокуратура, на Институтской 18 февраля находился "Беркут" из Днепра, Харькова и Севастополя.

По данным прокуратуры, в тот же день, 18 февраля, крымский "Беркут" был и в Мариинском парке, где тогда погибли 23 митингующих.

В Крым севастопольский и симферопольский "Беркут" вернулся 22 февраля, через два дня после массовых расстрелов на Институтской.

В отдельное производство расследования по ним не выделены.