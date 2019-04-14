Крымский "Беркут" может быть причастен к гибели майдановцев на Институтский и в Мариинском парке, - СМИ
Об этом говорится в расследовании, опубликованном 13 апреля 2019 года в телепрограмме КрымРеалии, что является проектом украинской службы Радио Свобода.
"Мне докладывали о крымском (из Симферополя - ред.) "Беркуте". Он как раз в Мариинском парке рядом с Грушевского там был задействован. А севастопольский - уже по улице Институтской", - говорит руководитель Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
О своем присутствии именно на Институтской журналистам ICTV тогда признался лично командир севастопольского "Беркута" Сергей Колбин.
"Работаем третьи сутки. Вчера работали - Шелковичная, Крепостной переулок, Липская. Сразу передвинулись на вечер сюда. Вот. Отработали ночь. Площадь где-то на 40% "зачистили", - заявлял он на камеру 18 февраля.
Как утверждает Генпрокуратура, на Институтской 18 февраля находился "Беркут" из Днепра, Харькова и Севастополя.
По данным прокуратуры, в тот же день, 18 февраля, крымский "Беркут" был и в Мариинском парке, где тогда погибли 23 митингующих.
В Крым севастопольский и симферопольский "Беркут" вернулся 22 февраля, через два дня после массовых расстрелов на Институтской.
В отдельное производство расследования по ним не выделены.
- Напомним, что на вооружении у "беркутовцев" были помповые ружья "Форт", которые они заряжали не только резиновыми пулями, но и охотничьей картечью и другими смертельно опасными металлическими средствами поражения.
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