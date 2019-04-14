Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах

14 апреля, 2019, 21:46

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о своей готовности к выборам в Верховную Раду

Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Я к выборам готов. Я понимаю, что выборы будут в 2019 году. В месяц раньше или позже - не имеет такого большого значения", - сказал премьер отвечая на вопрос о том, верит ли он в возможность объявления досрочных парламентских выборов в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Гройсман высказал мнение о том, что период между президентскими и парламентскими выборами следует использовать для изменения системы.

"Если этого не произойдет, то мы наступим на те же грабли, на которые наступали уже не один раз. Надо менять систему, чтобы эта система приводила новых людей и эти новые люди меняли ситуацию и жизнь в стране", - сказал Гройсман.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означают ли его слова о готовности к выборам то, что он пойдет на выборы со своей политической силой, В.Гройсман сказал, что не скрывает, что будет участвовать в парламентской кампании.

"Я никогда не скрывал того, что я буду участвовать в парламентской кампании, так как считаю, что еще очень много надо сделать и для этого необходимо разумное большинство, умная коалиция в украинском парламенте", - сказал Гройсман.